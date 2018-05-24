Александр Овечкин: "Отступать некуда – надо воевать, надо играть"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин после победы над "Тампой-Бэй" (4:0) в полуфинальной серии (4-3) Кубка Стэнли поделился своими эмоциями от прохода в финал турнира. Капин "Кэпиталз" заявил, что очень рад подобраться еще ближе к заветной цели.

– Какие эмоции? Мы выиграли. Конечно, очень рад, что мы прошли дальше, что подобрались еще ближе к заветной цели, – рассказал в эфире ютуб-канала "НХЛ Россия" Овечкин. – Мы все рады, начиная с команды и заканчивая семьями и больщиками. Осталось четыре игры – четыре победы. Будет непросто. Никто не говорит, что победа будет легкой. Видели, как тяжело складывалась предыдущая серия? Сейчас уже отступать некуда – надо воевать, надо играть.

Удача всегда должна быть на твоей стороне. Сегодня она была с нами. Слава богу, забили, и игра перешла в наши руки. Начали и бить, и давить, много трафика перед воротами Васи создавали. Вся команда была сегодня в деле – результат заслужили все. Потеряли, конечно, нескольких игроков, но у нас есть время на восстановление. Будем приходить в себя, готовиться, чтобы выиграть и финал. Силы на "Вегас"​ у нас остались.

Первый матч финальной серии "Вегас" – "Вашингтон" состоится 29 мая, начало – в 3.00 по московскому времени.

Турнирная таблица НХЛ – здесь