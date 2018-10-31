Александр Овечкин: "Мне нравится заниматься с детьми, особенно с теми, кому нужна помощь"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в акции Американской хоккейной ассоциации для особенных детей. Он провел тренировку вместе с детьми. Ассоциация была основана в 2005 году, чтобы помочь ребятам с отклонениями в развитии играть в хоккей.
- Мы проводим такие мероприятия вот уже пять лет. Сначала детей было меньше. Сейчас их стало больше. Им нравится. И нам нравится заниматься такими вещами. Это надо делать. Мне нравится заниматься с детьми, особенно с теми, кому нужна помощь, - цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. - Всегда приятно, когда они улыбаются. Их улыбки доставляют радость и их родителям.
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Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-is-hero-to-special-needs-children/c-301453266
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