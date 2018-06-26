Александр Овечкин: "Когда каждый год проигрываешь в первом или втором раунде, лезут в голову нехорошие мысли"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин рассказал, когда он поверил, что команда может выиграть Кубок Стэнли.
– Многие не верили, что Овечкин может выиграть Кубок Стэнли. Сами не ощущаете, что какая-то сказка происходит наяву?
– Конечно, когда каждый год проигрываешь в первом или втором раунде, ты расстраиваешься. Всякие нехорошие мысли лезут в голову. Но когда ты идешь к цели, когда у тебя есть мечта, и ты добиваешься ее, сразу появляются другие цели, к которым ты дальше идешь.
– Когда прошли "Питтсбург", появилась вера в победу?
– Скорее: наконец-то прошли второй раунд. Какая разница – "Питтсбург" прошли или "Монреаль", которому мы тоже проигрывали. Было все шикарно. (Игорь ЕРОНКО)
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/mogu-ostavit-kubok-stenli-doma-i-nikto-ego-ne-uvidit-no-zachem-ovechkin-o-pobede-vashingtone-i-futbolnoy-sbornoy-1426949/