12:53 | ХОККЕЙ — НХЛ

Александр Медведев: "Респект и уважуха Буре за отказ от гражданства США"

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Павел БУРЕ.Павел Буре: "Американское гражданство мне просто ни к чему"

Член совета директоров КХЛ и СКА Александр Медведев поддержал решение Павла Буре отказаться от гражданства США. Сам бывший форвард сборной России объяснил такое решение тем, что он не нуждается в американском паспорте.

– Считаю, если он принял такое решение, то к этому можно отнестись только с уважением, – приводит "Р-Спорт" слова Медведева. – Потому что много у нас обсуждают, есть ли возможность иметь двойное гражданство, нет ли такой возможности... Павлу респект и уважуха, что называется. У меня нет никаких сомнений, что Павел принесет много пользы российскому хоккею.

Государственная должность для Буре? У меня здесь комментариев нет. Но то, что он может найти себя на любом уровне, я могу подтвердить, поскольку имел возможность обсуждать с ним разные хоккейные темы. Давайте подождем, если он начнет работать, будет здорово.

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http://rsport.ru/

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Thomas_Boy

Весёлый© __________ Не устрашишь ты мою пролетарскую душу ложью своей и цинизмом. Даже в бочке. Даже с ложкой. Не бывать на Руси богомерзким доткам и прочим гадостям. А если мы с Клодом поляжем в борьбе нашей суровой, но наше месте 100 таких же встанут.

13:20

Thomas_Boy

Довелось мне как-то раз побывать с официальным визитом в бочке ЛЖИ и ЦИНИЗМА. Оплоте зла, наркомании и прочих чуждых нам мерзостей, описать которые просто не в силах. И не поверите, за каких-то три дня настолько пропитался ЛОЖЬЮ и ЦИНИЗМОМ, что меня потом в России чуть депутатом не выбрали.

13:17

Весёлый©

Thomas_Boy ___ Может, тоже в Доту шпилит и Танчики? Смотри, останешься совсем один. Но с братом Клодом.

13:12

пошливы

Ну не хочет человек жить в бочке ЛЖИ и ЦИНИЗМА.

13:05

пошливы

РОССИЯ значит как была так и остаётся его РОДИНОЙ. Вот и всё. И ему в ней теплее. И многие уже видят, что "запад" - это новый фашизм.

13:03

Thomas_Boy

Взрослый вроде человек, а "респект и уважуха"... Тоска. А Паша молодец. Патриот, прямо как я.

13:01

СереХа

Отказался то не просто так. Видимо в Думе или Министерстве местечко греется.

12:58

Papa Dolphin

респект и уважуха.... слова топ-менеджера. быдло-бородавочник

12:57

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