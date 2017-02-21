Александр Медведев: "Респект и уважуха Буре за отказ от гражданства США"

Член совета директоров КХЛ и СКА Александр Медведев поддержал решение Павла Буре отказаться от гражданства США. Сам бывший форвард сборной России объяснил такое решение тем, что он не нуждается в американском паспорте.

– Считаю, если он принял такое решение, то к этому можно отнестись только с уважением, – приводит "Р-Спорт" слова Медведева. – Потому что много у нас обсуждают, есть ли возможность иметь двойное гражданство, нет ли такой возможности... Павлу респект и уважуха, что называется. У меня нет никаких сомнений, что Павел принесет много пользы российскому хоккею.

Государственная должность для Буре? У меня здесь комментариев нет. Но то, что он может найти себя на любом уровне, я могу подтвердить, поскольку имел возможность обсуждать с ним разные хоккейные темы. Давайте подождем, если он начнет работать, будет здорово.