Александр Медведев: "Респект и уважуха Буре за отказ от гражданства США"

Член совета директоров КХЛ и СКА Александр Медведев поддержал решение Павла Буре отказаться от гражданства США. Сам бывший форвард сборной России объяснил такое решение тем, что он не нуждается в американском паспорте.
– Считаю, если он принял такое решение, то к этому можно отнестись только с уважением, – приводит "Р-Спорт" слова Медведева. – Потому что много у нас обсуждают, есть ли возможность иметь двойное гражданство, нет ли такой возможности... Павлу респект и уважуха, что называется. У меня нет никаких сомнений, что Павел принесет много пользы российскому хоккею.
Государственная должность для Буре? У меня здесь комментариев нет. Но то, что он может найти себя на любом уровне, я могу подтвердить, поскольку имел возможность обсуждать с ним разные хоккейные темы. Давайте подождем, если он начнет работать, будет здорово.
Thomas_Boy
Весёлый© __________ Не устрашишь ты мою пролетарскую душу ложью своей и цинизмом. Даже в бочке. Даже с ложкой. Не бывать на Руси богомерзким доткам и прочим гадостям. А если мы с Клодом поляжем в борьбе нашей суровой, но наше месте 100 таких же встанут.
13:20
Thomas_Boy
Довелось мне как-то раз побывать с официальным визитом в бочке ЛЖИ и ЦИНИЗМА. Оплоте зла, наркомании и прочих чуждых нам мерзостей, описать которые просто не в силах. И не поверите, за каких-то три дня настолько пропитался ЛОЖЬЮ и ЦИНИЗМОМ, что меня потом в России чуть депутатом не выбрали.
13:17
Весёлый©
Thomas_Boy ___ Может, тоже в Доту шпилит и Танчики? Смотри, останешься совсем один. Но с братом Клодом.
13:12
пошливы
Ну не хочет человек жить в бочке ЛЖИ и ЦИНИЗМА.
13:05
пошливы
РОССИЯ значит как была так и остаётся его РОДИНОЙ. Вот и всё. И ему в ней теплее. И многие уже видят, что "запад" - это новый фашизм.
13:03
Thomas_Boy
Взрослый вроде человек, а "респект и уважуха"... Тоска. А Паша молодец. Патриот, прямо как я.
13:01
СереХа
Отказался то не просто так. Видимо в Думе или Министерстве местечко греется.
12:58
Papa Dolphin
респект и уважуха.... слова топ-менеджера. быдло-бородавочник
12:57