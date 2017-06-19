Агент Свечникова: "Андрея выберут под первым номером на драфте легионеров CHL"

Агент нападающего Андрея Свечникова Валерий Гущин подчеркнул, что следующий сезон проведет в Канадской юниорской лиге (CHL). Ранее форвард, претендующий на первый номер на драфте-2018, выступал в составе "Маскегон Ламберджекс" в USHL.

- Следующий сезон Андрей проведет в CHL - Канадской юниорской лиге, - сказал Гущин.

- В какой именно лиге из трех он продолжит карьеру?

- На импорт-драфте его будут выбирать под первым номером (первый драфт-пик - у "Бэрри Кольтс" из Лиги Онтарио. - Прим. "СЭ"). (Евгений БЕЛОУСОВ)