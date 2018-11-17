6:5! "Тампа" победила "Филадельфию" в сумасшедшем матче

"Тампа" в овертайме обыграла "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:5 ОТ. Победную шайбу забросил форвард Энтони Чирелли.

Дублем в составе хозяев отметился нападающий Трэвис Конечны, у гостей - форвард Брэйден Пойнт.

Российский форвард "молний" Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.

"Тампа" набрала 29 очков и расположилась на 1-м месте на Востоке. "Филадельфия" с 20 баллами занимает 10 строчку.

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"Филадельфия Флайерз" (Филадельфия) - "Тампа-Бэй Лайтнинг" (Тампа) - 5:6 ОТ (0:0, 1:3, 4:2, 0:1)

Голы: Эрне - 2 (бол., Гурд, Доминге), 26:02 - 0:1. Пакетт - 3 (Эрне, Коберн), 32:10 - 0:2. ван Римсдайк - 1 (бол., Гостисбеер, Жиру), 34:33 - 1:2. Пойнт - 13 (Кэллахэн, Эрне), 37:05 - 1:3. Джонсон - 7 (бол., Кучеров), 48:57 - 1:4. Пойнт - 14 (бол., Стэмкос, Кучеров), 49:08 - 1:5. Конекны - 4 (бол., Гостисбеер, ван Римсдайк), 50:24 - 2:5. Кутюрье - 8 (бол.), 51:29 - 3:5. Конекны - 5 (Жиру, Кутюрье), 55:58 - 4:5. Симмондс - 8 (Хегг, ван Римсдайк), 56:28 - 5:5. Чирелли - 4 (Киллорн, Хедман), 61:47 - 5:6.

Вратари: Пикар - Доминге.

Штраф: 10 - 12.

Броски: 45 (18+16+11+0) - 26 (7+8+8+3).

Наши: Проворов (24.52/2/0) - Кучеров (17.32/2/0), Сергачев (15.55/1/+2).

17 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.

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