2 очка Зайцева помогли "Торонто" обыграть "Тампу"

"Торонто" на выезде обыграл "Тампу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2).

Российский защитник гостей Никита Зайцев сделал 2 голевые передачи, а Никита Кучеров - одну. Вратарь Андрей Василевский отразил 27 из 30 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Торонто" - 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Пойнт - 30 (бол., Хедман, Стэмкос), 9:48 - 1:0. Кадри - 10 (Капанен, Марло), 11:48 - 1:1. Марло - 11 (Кадри, Зайцев), 33:06 - 1:2. Хедман - 6 (Кучеров, Пойнт), 33:43 - 2:2. Марнер - 19 (Таварес, Юнссон), 34:49 - 2:3. Хаймэн - 8 (п.в., Зайцев, Таварес), 59:09 - 2:4.

Вратари: Василевский (57:25 - 59:09, 59:28 - 59:47) - Андерсен.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 38 (10+12+16) - 31 (9+8+14).

Наши: Кучеров (25.29/4/-1), Сергачев (15.29/2/-2) - Зайцев (25.54/0/+1), Ожиганов (9.00/0/0).

18 января. Тампа. Amalie Arena.