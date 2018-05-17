СКА поблагодарил Шипачева

СКА на своем официальном сайте поблагодарил Вадима Шипачева за время, проведенное в команде. Ранее стало известно, что нападающий перешел в московское "Динамо".

- Хоккейный клуб СКА благодарит Вадима Шипачева за годы, проведенные в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере, - говорится в сообщении.

За СКА Шипачев выступал с сезона-2013/14. В составе армейцев Вадим провел 305 матчей и набрал 315 (98+217) очков, став чемпионом России и выиграв вместе с клубом два Кубка Гагарина.