"Северсталь" обыграла "Сочи" на турнире имени Пучкова

Череповецкая "Северсталь" обыграла "Сочи" в рамках предсезонного турнира имени Н.Г. Пучкова со счетом 4:2. В составе победителей дубль сделал Максим Рыбин, еще по одной шайбе забросили Руслан Карлин и Матей Странски. За сочинский клуб отличились Юрки Йокипакка и Кирилл Капустин.

Следующий матч "Северсталь" проведет в пятницу с "Йокеритом", "Сочи" – с "Куньлунь Ред Стар".

Товарищеские матчи

Турнир имени Н.Г. Пучкова

"Северсталь" (Череповец) – "Сочи" – 4:2 (3:1, 1:0, 0:1)

Голы: Карлин – 1 (Захарчук), 3:54 – 1:0. Рыбин – 2 (бол., Трубачев, Вовченко), 9:05 – 2:0. Странски – 1 (Бойчак), 16:54 – 3:0. Йокипакка – 1 (бол., О`Делл), 18:06 – 3:1. Рыбин – 3 (бол., Малевич), 23:34 – 4:1. Капустин – 2, 58:56 – 4:2.

Вратари: Магарилов (Фурх, 43:27, Магарилов, 43:29) – Барулин.

Судьи: Кочетов, Кулев.

23 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.