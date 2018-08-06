Олег Браташ: "Зернов — один из лучших игроков сборной в Сочи"

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ поделился мнением об игре Дениса Зернова на Sochi Hockey Open. В трех матчах – против "Ак Барса", "Локомотива" и "Сочи" на счету у форварда "Авангарда" 5 (3+2) очков.

– Зернов – один из лучших игроков сборной на турнире. Его игра не стала для меня откровением, потому что мы проверяли его весной. Он прошел целый месяц с нашей командой. Так что я очень хорошо понял его потенциал и возможности, и в Сочи рассчитывал как на одного из лидеров.

Предсезонный турнир Sochi Hockey Open проходит в Сочи с 3 по 8 августа. (Игорь ЕРОНКО)