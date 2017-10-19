На аллее Славы в "Лужниках" откроют памятник Валерию Харламову

25 октября на аллее Славы "Лужников" появится монумент прославленному советскому хоккеисту Валерию Харламову, сообщает официальный сайт мэрии Москвы. Памятник создал Александр Рукавишников по проекту архитектора Сергея Шарова.

Торжественную церемонию посетят члены семьи Харламова, представители министерства спорта и ФХР, а также бывший партнер по звену Валерия Харламова - известный отечественный хоккеист и тренер Борис Михайлов.

Около скульптуры планируется возвести павильон, в котором разместят предметы экипировки легенды мирового хоккея из фондов музея спорта "Лужников".

Харламов - двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира. В августе 1981 года он погиб в автомобильной аварии.