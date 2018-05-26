18:52 | Хоккей

Молодежная сборная России разгромила швейцарцев в первом матче за "Кубок Черного моря"


Пятый международный ежегодный турнир молодежных сборных "Кубок Черного моря" стартовал с победы России над Швейцарией. Встреча завершилась со счетом 9:2.

В составе россиян дублями отметились Егор Филин, Денис Михнин и Александр Яремчук. По одной заброшенной шайбе забросили Александр Ляхов, Александр Оськин и Степан Старков

Швейцарцы - будущий соперник России по групповой стадии МЧМ-2019 в Ванкувере.

 

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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