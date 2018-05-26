Молодежная сборная России разгромила швейцарцев в первом матче за "Кубок Черного моря"

Пятый международный ежегодный турнир молодежных сборных "Кубок Черного моря" стартовал с победы России над Швейцарией. Встреча завершилась со счетом 9:2.



В составе россиян дублями отметились Егор Филин, Денис Михнин и Александр Яремчук. По одной заброшенной шайбе забросили Александр Ляхов, Александр Оськин и Степан Старков.



Швейцарцы - будущий соперник России по групповой стадии МЧМ-2019 в Ванкувере.

Молодёжная сборная России (белые) в первом матче за "Кубок Чёрного моря" разгромила команду Швейцарии - 9:2! pic.twitter.com/yWQgfFhGAk – Хоккей России (@russiahockey) 26 мая 2018 г.