Экс-партнер погибшего Огородникова рассказал о карьере хоккеиста

Известный в прошлом голкипер Александр Фомичев в интервью "СЭ" высказался по поводу экс-игрока ЦСКА Сергея Огородникова, который погиб в аварии на водном мотоцикле. Фомичев был партнером форварда в московском клубе.

– Мы вместе играли в ЦСКА. Он был совсем молодым парнем, когда туда пришел, – отметил Фомичев. – Сергей был в меру общительным, оставлял приятные впечатления. На льду он был очень техничным, действовал с хитрецой. Много общались с ним и вне льда, и после ЦСКА, когда играли в разных командах.

Большой карьеры у него не получилось сделать, но он был известным хоккеистом. – Может быть, в середине его карьеры были приняты какие-то решения. Но в молодежном хоккее он был очень подающим надежды. Я общался с ним, когда он съездил в Америку. Он хотел туда поехать и попробовать свои силы. Не скажу, что он сильно расстроился из-за того, что у него не получилось. Я и в дальнейшем пересекался с Сергеем и в ВХЛ, и на уровне ниже – он никогда не падал духом, продолжал работать и надеяться, что вернется на более высокий уровень. (Игорь НОВИКОВ)