Александр Кожевников: "По содержанию игры к сборной России пока есть большие вопросы"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в преддверии старта Шведских игр оценил форму сборной России. Специалист считает, что определяющим стартом для оценки работы главного тренера станет чемпионат мира.

– Новые звенья, партнеры, обстановка и требования, – цитируют "Известия" Кожевникова. – Пока рано о чем-то говорить. Лакмусовой бумажкой работы Воробьева станет чемпионат мира в Дании. Пока даже не ясно, насколько он успеет сформировать четкий рисунок игры в Швеции. Времени все-таки у него немного было после назначения. На этапе в Чехии, честно говоря, игры у сборной России не было. Была самоотдача, в желании биться хоккеистов не упрекнешь. Но по содержанию игры пока есть большие вопросы.