Александр Кожевников: "Мы берем ребят за то, что они находятся в НХЛ! Кошмар!"

Олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал "СЭ" очередное поражение сборной России в матче со Швецией (1:3).

– Тренер ищет игру, звенья все время новые. Времени до ЧМ осталось мало, так что Воробьев​ уже понимает, кто будет в первом звене, – считает Кожевников. – Понятно, что некоторым дает отдохнуть. Тем ребятам, на кого будет идти основная нагрузка, – Гусев и другие. Воробьев проверяет игроков, но зачем смотреть тех, кто в НХЛ сидит на скамейке? Если он попал в НХЛ, но не играет там, это что – уже уровень? Надо как-то смотреть за этим... Он сидит на скамейке и стал кандидатом в сборную! Нужно к своим игрокам обращаться, их проверять в сборной. Хотя бы попробовать... А мы берем энхаэлевцев, потом их отцепляем – понятно, что играть они не будут. Опять беремся за старое. Знарок показал, что нужно доверять своим. А мы берем ребят за то, что они находятся в НХЛ! Кошмар! В остальном все понятно – Воробьев ищет тех игроков, на которых будет делать ставку. Ребята стараются, но забивать по одному голу во всех матчах... Это настораживает. (Игорь НОВИКОВ)