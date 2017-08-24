Зинэтула Билялетдинов: "Марков сыграл хорошо"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов остался доволен победой над "Куньлунем" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. По его словам, робким получился только дебют игры.

– Матч получился хорошим, – отметил Билялетдинов. – Начали немного робко, не могли сразу войти в игру, но затем стали лучше контролировать шайбу.

– Как оцените игру пары Марков – Яруллин?

– Хорошо оценю.

– Показалось, что команды играли с уклоном в канадский стиль.

– Мы играем в хоккей, канадский или российский – не знаю. Думаю, что игра всем понравилась и это главное.

– Захарчук в списке травмированных. Надолго он выбыл?

– Травма у него достаточно серьезная, поэтому пока точно не могу сказать, когда он восстановится. (Артур ЕНИКЕЕВ)