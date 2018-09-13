Зинэтула Билялетдинов: "Ак Барс" интересовался Емелиным"

"Ак Барс" проявлял интерес к защитнику Алексею Емелину, перешедшему в "Авангард". Об этом заявил главный тренер казанского клуба Зинэтула Билялетдинов.

Накануне "Ак Барс" уступил "Авангарду" (1:2 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Хорошая игра во всех отношениях, овертайм, буллиты - все получили массу удовольствия. У нас есть положительные вещи, которые понравились, есть недостатки, мы будем работать, - цитирует тренера "РИА Новости". - В целом, все нормально. Сегодня вратарь Александр Шарыченков сыграл блестяще, претензий нет. Не могу сказать, выйдет ли уже в следующей игре Эмиль Гарипов. Да, мы говорили с Алексеем Емелиным, интерес был.