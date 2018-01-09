Двукратный чемпион мира Николай Жердев продолжит карьеру в одном из европейских клубов, сообщает ТАСС со ссылкой на агента игрока Юрия Николаева. Во вторник форвард расторг контракт с рижским "Динамо" по обоюдному согласию сторон.

- Жердев продолжит карьеру в Европе. Варианты прорабатываются, - сказал Николаев.

Текущий сезон Жердев начинал в составе нижнекамского "Нефтехимика", но 21 сентября стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. 26 сентября хоккеист перешел в рижское "Динамо". 33-летний игрок в составе латвийской команды провел 18 матчей в нынешнем сезоне, в которых набрал 5 очков (3 гола + 2 передачи).