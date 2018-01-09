Двукратный чемпион мира Николай Жердев продолжит карьеру в одном из европейских клубов, сообщает ТАСС со ссылкой на агента игрока Юрия Николаева. Во вторник форвард расторг контракт с рижским "Динамо" по обоюдному согласию сторон.
- Жердев продолжит карьеру в Европе. Варианты прорабатываются, - сказал Николаев.
Текущий сезон Жердев начинал в составе нижнекамского "Нефтехимика", но 21 сентября стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. 26 сентября хоккеист перешел в рижское "Динамо". 33-летний игрок в составе латвийской команды провел 18 матчей в нынешнем сезоне, в которых набрал 5 очков (3 гола + 2 передачи).
Дополнительная информация
Материалы других СМИ
индеец_Джо
Все подававшиеся надежды он отработал. А потом устал.
18:38
Dorognik.
Да, а ведь какие надежды подавал по юниорам. Эх, сколько их, в бутылку заглянувших, там и остались.
18:08
Помощник Президента
Какая разница где бухать?
18:06
СЕРХИО76
А чем Рига не Европа?
17:12
Бармалей3000
Семин (701 игра 551 очко), Фролов (585 игр 401 очко) и Жердев (436 игр 264 очка) - зря вернулись, статистика в НХЛ, как у топовых нападающих!!!
17:10
Бармалей3000
Великолепный хоккеист, играл в НХЛ на приличном уровне (421 матч 261 очко (115ш-146п)), зря вернулся в Россия, может решил закончить карьер, приехал доигрывать?
17:01