16:50 | Хоккей — КХЛ

Жердев продолжит карьеру в Европе

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Двукратный чемпион мира Николай Жердев продолжит карьеру в одном из европейских клубов, сообщает ТАСС со ссылкой на агента игрока Юрия Николаева. Во вторник форвард расторг контракт с рижским "Динамо" по обоюдному согласию сторон. 

- Жердев продолжит карьеру в Европе. Варианты прорабатываются, - сказал Николаев.

Текущий сезон Жердев начинал в составе нижнекамского "Нефтехимика", но 21 сентября стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. 26 сентября хоккеист перешел в рижское "Динамо". 33-летний игрок в составе латвийской команды провел 18 матчей в нынешнем сезоне, в которых набрал 5 очков (3 гола + 2 передачи).

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4862220

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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индеец_Джо

Все подававшиеся надежды он отработал. А потом устал.

18:38

Dorognik.

Да, а ведь какие надежды подавал по юниорам. Эх, сколько их, в бутылку заглянувших, там и остались.

18:08

Помощник Президента

Какая разница где бухать?

18:06

СЕРХИО76

А чем Рига не Европа?

17:12

Бармалей3000

Семин (701 игра 551 очко), Фролов (585 игр 401 очко) и Жердев (436 игр 264 очка) - зря вернулись, статистика в НХЛ, как у топовых нападающих!!!

17:10

Бармалей3000

Великолепный хоккеист, играл в НХЛ на приличном уровне (421 матч 261 очко (115ш-146п)), зря вернулся в Россия, может решил закончить карьер, приехал доигрывать?

17:01