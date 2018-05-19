Защитник "Ак Барса" привез Кубок Гагарина на место гибели "Локомотива"

Защитник Михаил Сидоров, завоевавший в сезоне-2017/18 Кубок Гагарина в составе "Ак Барса", привез трофей в родной Ярославль, сообщает в Твиттере пресс-служба КХЛ. Игрок казанской команды побывал с трофеем на месте гибели местного "Локомотива".

Напомним, 7 сентября 2011 года самолет Як-42, на борту которого находился основной состав "Локомотива", разбился под Ярославлем. Авиакатострофа унесла жизни 44 человек.

"Локомотив"-2011. Команда, которую мы потеряли