Владислав Третьяк: "Потолок зарплат в КХЛ необходимо понижать"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что потолок зарплат в КХЛ необходимо понизить для развития хоккея. Также он рекомендовал клубам не с самым большим бюджетом повысить внимание к воспитанию собственных талантов. Потолок зарплат в сезоне-2016/17 составляет 950 миллионов рублей.

– И у нас, и в НХЛ есть богатые, менее богатые и не очень богатые клубы, – приводит ТАСС слова Третьяка. – Но там есть потолок зарплат. Думаю, для будущего потолок надо понижать и в клубах надо уменьшить. Есть клубы очень богатые, но есть те, которые по месяцу не выплачивают деньги, а есть те, которые собирают всех лучших игроков.

Те клубы, которые не имеют таких финансовых возможностей, довольствуются тем, что есть. Я хотел бы им сказать, чтобы они больше внимания уделяли своей школе, потому что материально-техническая база у нас сейчас есть, и есть возможность воспитывать молодых игроков, вкладывать в них.