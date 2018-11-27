14:26 | Хоккей — КХЛ

Владислав Третьяк: "Мы пытаемся договориться о матчах клубов КХЛ и НХЛ"

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Президент ФХР Владислав Третьяк сказал, что переговоры о проведении матчей между клубами КХЛ и НХЛ продолжаются.

- Мы пытаемся договориться (о серии встреч клубов КХЛ с НХЛ). Я уже много раз разговаривал с главой НХЛ, чтобы сыграли восемь матчей, но тогда НХЛ отказалась, - цитируют Третьяка "РИА Новости". -  Большие международные турниры вряд ли состоятся. Сейчас мы ведем переговоры, чтобы сыграть на уровне клубов НХЛ и КХЛ. Но пока это только планы

Все про НХЛ – здесь.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20181127/1146594595.html

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