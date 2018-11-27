Владислав Третьяк: "Мы пытаемся договориться о матчах клубов КХЛ и НХЛ"

Президент ФХР Владислав Третьяк сказал, что переговоры о проведении матчей между клубами КХЛ и НХЛ продолжаются.

- Мы пытаемся договориться (о серии встреч клубов КХЛ с НХЛ). Я уже много раз разговаривал с главой НХЛ, чтобы сыграли восемь матчей, но тогда НХЛ отказалась, - цитируют Третьяка "РИА Новости". - Большие международные турниры вряд ли состоятся. Сейчас мы ведем переговоры, чтобы сыграть на уровне клубов НХЛ и КХЛ. Но пока это только планы

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