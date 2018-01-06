Владимир Ткачев: "Перед играми слушаю татарскую музыку, она меня вдохновляет"

Нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" (3:2) подчеркнул, что атмосфера в Москве замечательная. Отметим, что в минувшей встрече форвард записал на свой счет заброшенную шайбу.

– Атмосфера замечательная в Москве, – цитирует "Р-Спорт" Ткачева. – Нам это тоже на руку, приятно играть в такой атмосфере и не важно, кого поддерживают. Но и у нас была группа поддержки в этом матче. Провалили второй период и начало третьего, но здорово, что могли найти в себе силы. В третьем периоде, считаю, мы переиграли соперника. Но игра была достаточно нервной, нам нужно забивать в нужное время, чтобы легче было. Голы в сезоне? Я слушаю перед играми татарскую музыку, она меня вдохновляет.