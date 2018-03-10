Владимир Крикунов: "У игроков "Автомобилиста" мало опыта, но у ребят должно быть большое желание"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после пятого матча серии плей-офф КХЛ против магнитогорского "Металлурга" (1:4) отметил, что нападающие его команды в первом периоде сыграли хорошо. Специалист также добавил, что у хоккеистов "Магнитки" больше опыта.

– Наши нападающие первый период сыграли хорошо, гол забили, но мы тут же пропустили в следующей смене, - цитирует клубная пресс-служба Крикунова. - С одним голом сложно выиграть, по такой серии, тем более у Магнитогорска. Опять забили один гол, чтобы выигрывать, надо забивать, хотя бы два или три. Два гола пропустили в меньшинстве сегодня, в той игре не пропускали, поэтому и выиграли, наверно. Сегодня два в меньшинстве, а четвертый пропустили, попробовали сыграть большинство.

– У вашего соперника большой кубковый опыт, как переломить серию, когда остается один матч до победы?

– Надо выиграть эту игру, а дальше видно будет. Понятно, что это команда опытная, они не раз весь этот путь проходили. Наши игроки почти ничего не выигрывали. Нам в этом плане сложно, но у ребят должно быть желание большое.

– В чем вы видите резерв для усиления?

– Раньше были варианты запустить пятое звено, тем более оно у нас есть. Сейчас, в такой игре, уже вряд ли.

– В первом периоде ваши подопечные удалялись три раза, два за нарушение численного состава.

– От большого желания, наверно. Когда Симакова удалили, там вообще непонятно, что это за удаление. Тут же у нас Кучерявенко валят, когда он около ворот мог добивать. Но это вопрос не ко мне, а к судьям.

– Отсутствие Куляша – это момент ротации или у него есть повреждение?

– У него была проблема с пахом.

– Как чувствует себя Кинг?

– Кинг говорит, что почти здоров. Было подозрение на перелом двух ребер, кровоизлияние, но все обошлось.