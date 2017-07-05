Владимир Кречин: "Задача "Куньлуня" - чтобы к 2022 году команда была чисто китайской"

Генеральный менеджер "Куньлуня" Владимир Кречин надеется, что клуб подготовит хороших игроков для сборной Китая. По его словам, к 2022 году клуб должен иметь в составе только китайцев.

– Майк Кинэн сам сказал, что приехал в Китай, чтобы добиваться самых высоких результатов. Это у него в крови, – отметил Кречин. – Мы пригласили 7 хоккеистов китайского происхождения. Мы надеемся, что они будут делать результат и попадут в сборную Китая. Все будет зависеть от них, и если покажут результат на предсезонке, будут выступать в КХЛ. В будущем привлекать еще больше таких исполнителей. Наша задача – чтобы к 2022 году команда была бы чисто китайской. (Евгений БЕЛОУСОВ)