13:35 | Хоккей — КХЛ

Владимир Кречин: "Задача "Куньлуня" - чтобы к 2022 году команда была чисто китайской"

1

Генеральный менеджер "Куньлуня" Владимир Кречин надеется, что клуб подготовит хороших игроков для сборной Китая. По его словам, к 2022 году клуб должен иметь в составе только китайцев.

Майк Кинэн сам сказал, что приехал в Китай, чтобы добиваться самых высоких результатов. Это у него в крови, – отметил Кречин. – Мы пригласили 7 хоккеистов китайского происхождения. Мы надеемся, что они будут делать результат и попадут в сборную Китая. Все будет зависеть от них, и если покажут результат на предсезонке, будут выступать в КХЛ. В будущем привлекать еще больше таких исполнителей. Наша задача – чтобы к 2022 году команда была бы чисто китайской. (Евгений БЕЛОУСОВ)

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Thomas_Boy_

"Медвешчак" тоже хотели сделать хорватским.

13:47