Виталий Кравцов забросил первую шайбу в сезоне. Да какую эффектную!

В эти минуты проходит игра регулярного чемпионата КХЛ между "Металлургом" и "Трактором". В этой встрече заброшенной шайбой отметился форвард челябинцев Виталий Кравцов. 18-летний игрок забил первый гол в нынешнем сезоне. В прошлом розыгрыше чемпионата КХЛ Кравцов был признан лучшим молодым игроком сезона.

В настоящее время в матче "Металлург" - "Трактор" идет первый период, счет 2:2.