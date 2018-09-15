Виталий Кравцов забросил первую шайбу в сезоне. Да какую эффектную!

В эти минуты проходит игра регулярного чемпионата КХЛ между "Металлургом" и "Трактором". В этой встрече заброшенной шайбой отметился форвард челябинцев Виталий Кравцов. 18-летний игрок забил первый гол в нынешнем сезоне. В прошлом розыгрыше чемпионата КХЛ Кравцов был признан лучшим молодым игроком сезона.
В настоящее время в матче "Металлург" - "Трактор" идет первый период, счет 2:2.
Точно под перекладину. Красота от @Kravtsov. #УральскоеДерби | #ММГТРК pic.twitter.com/tWH4Ahmrzj– КХЛ (@khl) 15 сентября 2018 г.