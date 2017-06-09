Вилле Лаюнен: "В "Спартаке" буду выкладываться на сто процентов"

Защитник "Спартака" Вилле Лаюнен, в минувшем сезоне выступавший за "Йокерит", в интервью пресс-службе красно-белых подчеркнул, что намерен порадовать болельщиков своей игрой. 29-летний финн понимает, что его действия будут находиться под постоянным вниманием.

- Как давно вы узнали об интересе "Спартака"? - вопрос Лаюнену.

- Сразу по окончании минувшего сезона КХЛ, в котором я выступал за "Йокерит".

- Кого-то знаете из будущих партнеров?

- Нескольких ребят. Например, с Алексеем Бондаревым мы играли в Магнитогорске, а Бен Максвелл знаком мне по выступлению в финской лиге. Но впереди предсезонная подготовка, и у меня будет немало времени, чтобы хорошо узнать всех партнеров по команде.

- Готовы к тому, что будучи легионером, ваша игра будет находиться под постоянным вниманием со стороны болельщиков и журналистов?

- Я прекрасно это понимаю. Буду, как и всегда, выкладываться на льду на все 100 процентов и стараться провести как можно больше хороших матчей, чтобы радовать и тех, и других.