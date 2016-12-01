Ветераны СКА сыграют в выставочном матче

4 декабря на малой арене СК "Юбилейный" состоится матч между командами ветеранов СКА и ветеранов Северо-Запада, приуроченный к празднованию 70-летия отечественного хоккея. Встреча начнется в 15.00 по московскому времени.

В составе ветеранов СКА сыграют прославленные хоккеисты, в разные годы защищавшие цвета ленинградского и петербургского клуба: Борис Боков, Вячеслав Головин, Александр Кулешов, Андрей Андреев, Юрий Рыхлов, Сергей Черкас, Василий Каменев, Павел Черенков, Юрий Гайлик, Петр Андреев, Илья Горбушин, Максим Сушинский, Александр Юдин, Дмитрий Алехин, Николай Маслов, Александр Малухин, Михаил Панин, Валерий Покровский, Александр Полукеев.