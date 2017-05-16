В сезоне-2017/18 в КХЛ сыграют 27 команд, "Кузня" покинет лигу

Как стало известно "СЭ", в сезоне-2017/18 в КХЛ будут выступать 27 команд. Вместе с хорватским "Медвешчаком" лигу покинет новокузнецкий "Металлург". А вот решение вопроса об участии в КХЛ "Югры" отложено как минимум на год – в предстоящем сезоне команде из Ханты-Мансийска ничто не угрожает.

Окончательно состав участников и схема проведения следующего чемпионата КХЛ будет утверждена на заседании совета директоров лиги, который пройдет а Москве 24 мая.

Напомним, что во вторник состоялось заседания правления КХЛ. По его итогам президент лиги Дмитрий Чернышенко заявил журналистам, что идеальное количество участников турнира – 24 клуба.