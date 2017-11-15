"Спартак" "выставил счет" Мозякину за сломанную камеру

Пресс-служба "Спартака" в шутку сообщила, что выставила счет нападающему магнитогорского "Металлурга" Сергею Мозякину за сломанную камеру в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась 14 ноября, "Спартак" победил в серии буллитов (3:2). Мозякин отличился в конце второго периода - после его броска шайба попала в камеру, установленную в воротах, и оставила трещину.

КХЛ опубликовала фотографии сломанной камеры, на что Твиттер "Спартака" ответил: "Уже выставили счет Мозякину".

Отметим, что по ходу поединка Мозякин получил травму.