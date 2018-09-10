21:52 | Хоккей — КХЛ

"Спартак" обыграл "Витязь"

Обсудить
0

"Витязь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил "Спартаку" (2:3).

Для гостей это третья победа в четвертой игре нового сезона, у хозяев две победы при двух поражений.​

Все о КХЛ - здесь

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2018-2019/

Обсудить
0
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ