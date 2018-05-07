"Сочи" обменял из СКА первого номера драфта КХЛ

"Сочи" получил от СКА защитника Дениса Александрова, взамен отдав Дмитрия Семыкина, информирует официальный сайт "леопардов".

В прошедшем сезон первый номер драфта КХЛ 2012 года Александров провел 39 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ за "СКА-Нева" и набрал 20 (8+12) очков при показателе полезности "+8". В 21 матче плей-офф 23-летний защитник набрал 10 (1+9) очков при "+9". В КХЛ он не выстпупал.

18-летний Семыкин в прошедшем сезоне выступал в МХЛ за "Капитан". В 41 матче регулярного чемпионата он набрал 15 (8+7) очков при показателе полезности "+4".