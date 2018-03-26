СМИ: "Металлург" ищет главного тренера, Козлов будет ассистентом

По информации инсайдера TSN Даррена Дрегера, "Металлург" начал поиск кандидата на пост главного тренера. Наставник команды Виктор Козлов останется в клубе в должности ассистента.

Тренер Майкл Пелино скорее всего покинет клуб – с ним не будет продлен контракт. Канадец работал в "Магнитке" с 2013 года. В этом сезоне магнитогорский клуб выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде плей-офф.