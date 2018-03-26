СМИ: "Металлург" ищет главного тренера, Козлов будет ассистентом

По информации инсайдера TSN Даррена Дрегера, "Металлург" начал поиск кандидата на пост главного тренера. Наставник команды Виктор Козлов останется в клубе в должности ассистента.
Тренер Майкл Пелино скорее всего покинет клуб – с ним не будет продлен контракт. Канадец работал в "Магнитке" с 2013 года. В этом сезоне магнитогорский клуб выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде плей-офф.
Metallurg begins search for head coach. Kozlov asked to stay as asst. Mike Pelino among those whose contract won't be renewed by KHL club.– Darren Dreger (@DarrenDreger) 26 марта 2018 г.
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Дон_Румата
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
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shpasic
Ассистент Козлов.
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