СКА - в шаге от рекорда КХЛ

Победа над "Салаватом Юлаевым" стала для СКА 18-й подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Питерцы повторили рекорд лиги, установленный в сезоне-2010/11 "Авангардом". С начала чемпионата команда Олега Знарка набрала 51 очко, лишь трижды позволив соперникам перевести игру в овертайм. Для сравнения омичи под руководством Раймо Сумманена в основное время одержали 13 побед из 18.
Уже в матче с "Сибирью" армейцы могут установить новый рекорд лиги, однако до результата ЦСКА-1983/84 – 39 побед со старта – им пока далеко. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые длинные победные серии КХЛ
|Сезон
|Клуб
|Победы
|В основное время
|Шайбы
|Очки
|2017/18
|СКА
|18
|15
|85-23
|51
|2010/11
|"Авангард"
|18
|13
|64-36
|49
|2016/17
|СКА
|15
|13
|75-11
|43
|2014/15
|ЦСКА
|13
|13
|50-14
|39
|2015/16
|"Локомотив"
|13
|12
|39-12
|38
|2014/15
|ЦСКА
|13
|9
|62-21
|35
|2008/09
|"Металлург" Мг
|13
|7
|54-30
|33
- Салават Юлаев
- КХЛ
- Локомотив Яр
- Металлург Мг (хоккей)
- Авангард Омск
- СКА СПб
- ЦСКА (хоккей)
- Сибирь (Хоккей)
- Раймо Сумманен
- Олег Знарок
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+-=0
интересно, питерским ушлепкам интересен такой чемпионат???
20:31
Новоуепинни
Кому ваще нужны такие псевдосерии в псевдолиге? Ах да, забыл, надо же гордиться как на Универсиаде - 100500 золотых никому не нужных медалек, профи разгромили сосок-студентов, Россия вперед, за родные березки
20:06
Наш
Новый рекорд УЖЕ установлен! За победную серию СКА набрал 51 очко,а Авангард 49 очков. Разница заброшенных и пропущенных шайб тоже весьма показательна.
19:59