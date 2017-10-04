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19:45 | Хоккей — КХЛ

СКА - в шаге от рекорда КХЛ

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Победа над "Салаватом Юлаевым" стала для СКА 18-й подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Питерцы повторили рекорд лиги, установленный в сезоне-2010/11 "Авангардом". С начала чемпионата команда Олега Знарка набрала 51 очко, лишь трижды позволив соперникам перевести игру в овертайм. Для сравнения омичи под руководством Раймо Сумманена в основное время одержали 13 побед из 18.

Уже в матче с "Сибирью" армейцы могут установить новый рекорд лиги, однако до результата ЦСКА-1983/84 – 39 побед со старта – им пока далеко. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые длинные победные серии КХЛ

Сезон Клуб Победы В основное время Шайбы Очки
2017/18 СКА 18 15 85-23 51
2010/11 "Авангард" 18 13 64-36 49
2016/17 СКА 15 13 75-11 43
2014/15 ЦСКА 13 13 50-14 39
2015/16 "Локомотив" 13 12 39-12 38
2014/15 ЦСКА 13 9 62-21 35
2008/09 "Металлург" Мг 13 7 54-30 33
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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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интересно, питерским ушлепкам интересен такой чемпионат???

20:31

Новоуепинни

Кому ваще нужны такие псевдосерии в псевдолиге? Ах да, забыл, надо же гордиться как на Универсиаде - 100500 золотых никому не нужных медалек, профи разгромили сосок-студентов, Россия вперед, за родные березки

20:06

Наш

Новый рекорд УЖЕ установлен! За победную серию СКА набрал 51 очко,а Авангард 49 очков. Разница заброшенных и пропущенных шайб тоже весьма показательна.

19:59