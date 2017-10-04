СКА - в шаге от рекорда КХЛ

Победа над "Салаватом Юлаевым" стала для СКА 18-й подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Питерцы повторили рекорд лиги, установленный в сезоне-2010/11 "Авангардом". С начала чемпионата команда Олега Знарка набрала 51 очко, лишь трижды позволив соперникам перевести игру в овертайм. Для сравнения омичи под руководством Раймо Сумманена в основное время одержали 13 побед из 18.

Уже в матче с "Сибирью" армейцы могут установить новый рекорд лиги, однако до результата ЦСКА-1983/84 – 39 побед со старта – им пока далеко. (Кирилл БУРДАКОВ)

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