СКА разгромил "Адмирал", Прохоркин набрал пять очков

СКА выиграл у "Адмирала" (8:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Давид Рунблад, Николай Прохоркин (трижды), Ярно Коскиранта, Илья Каблуков, Максим Карпов и Андрей Кузьменко. Прохоркин также сделал две результативные передачи.

У гостей дубль сделал Константин Глазачев. СКА набрал 43 очка и занимает второе место в Западной конференции. У "Адмирала" 14 очков и 12-е место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Адмирал" (Владивосток) - 8:2 (0:1, 3:0, 5:1)

Голы: Глазачев - 6 (Серебряков, А. Стрельцов), 7:48 - 0:1. Рундблад - 1 (бол., Прохоркин, Гусев), 26:50 - 1:1. Прохоркин - 8 (Токранов), 29:31 - 2:1. Коскиранта - 4 (мен.), 38:59 - 3:1. Каблуков - 3 (Рукавишников), 40:38 - 4:1. Глазачев - 7 (Таталин, Воронин), 42:37 - 4:2. Карпов - 6 (бол., Прохоркин, Гусев), 43:46 - 5:2. Прохоркин - 9 (бол., Гусев, Карпов), 49:18 - 6:2. Прохоркин - 10 (Карпов, Гавриков), 58:18 - 7:2. Кузьменко - 4 (Бывальцев), 59:28 - 8:2.

Вратари: Хелльберг - Серебряков (Красоткин, 43:46).

Штраф: 4 - 10.

Броски: 35 (9+11+15) - 17 (6+4+7).

Судьи: Бондарь, Гамалей.

14 ноября. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".

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