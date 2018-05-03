СКА подтвердил переход Коскинена в "Эдмонтон"

СКА в Твиттере сообщил, что вратарь Микко Коскинен покидает команду. Финский голкипер продолжит карьеру в "Эдмонтоне". Как ранее сообщала пресс-служба клуба НХЛ, соглашение между 29-летним игроком и "Ойлерз" рассчитано на один сезон.
Напомним, Коскинен выступал за СКА на протяжении последних трех сезонов. В составе питерских армейцев он дважды выиграл Кубок Гагагина.
Kiitos, Микко!– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) May 3, 2018
Микко Коскинен покидает СКА в статусе двукратного обладателя Кубка Гагарина и продолжит карьеру в "Эдмонтоне".
Большой-большой удачи, наша Финская Стена! #hcSKA pic.twitter.com/HV37qBFHkm
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