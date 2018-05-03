СКА подтвердил переход Коскинена в "Эдмонтон"

СКА в Твиттере сообщил, что вратарь Микко Коскинен покидает команду. Финский голкипер продолжит карьеру в "Эдмонтоне". Как ранее сообщала пресс-служба клуба НХЛ, соглашение между 29-летним игроком и "Ойлерз" рассчитано на один сезон.

Напомним, Коскинен выступал за СКА на протяжении последних трех сезонов. В составе питерских армейцев он дважды выиграл Кубок Гагагина.