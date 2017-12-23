СКА начнет Кубок Гагарина дома

СКА, обыграв в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ в Москве "Динамо" со счетом 5:1, набрал 111 очков и обеспечил себе место в первой четверке Западной конференции. Таким образом, армейцы точно начнут плей-офф на домашнем льду. Идущее пятым "Торпедо" за 11 матчей до окончания регулярного чемпионата имеет в своем активе 77 баллов и теперь не имеет даже теоретических шансов превзойти СКА.

Два стартовых матча плей-офф СКА проведет в Ледовом дворце 3 и 4 марта 2018 года, напоминает пресс-служба питерской команды. Гостевые встречи запланированы на 6 и 7 марта.

На данный момент СКА лидирует в Западной конференции, восьмую строчку сейчас занимает "Спартак".