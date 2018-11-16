"Сибирь" победила "Амур"

"Сибирь" по буллитам обыграла "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1 Б. Победный буллит забросил нападающий Данил Романцев.

"Сибирь" набрала 15 очков и поднялась на 12-е место в Восточной конференции. "Амур" с 19 баллами располагается на 11-й строчке.

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"Сибирь" (Новосибирская область) - "Амур" (Хабаровск) - 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Шаров - 6 (бол.), 14:47 - 1:0. Вл. Ушенин - 5 (бол.), 59:37 - 1:1.

Победный буллит: Романцев.

Вратари: Красиков - Мурыгин (58:30 - 59:37).

Штраф: 10 - 12.

Броски: 27 (9+5+12+1) - 33 (11+9+10+3).

Судьи: Кулаков, Ромасько.

16 ноября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

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