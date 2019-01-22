"Сибирь" одержала четвертую победу подряд, обыграв "Амур"

"Сибирь" переиграла "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:2. В составе победителей дубль оформил Данил Романцев, еще по голу забили Джордан Карон и Константин Алексеев. За хабаровский клуб шайбы забросили Станислав Кацуба и Артем Железков.
Эта победа стала для "Сибири" четвертой подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Амур" (Хабаровск) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
Голы: Романцев - 12 (Демидов, Шаров), 7:35 - 0:1. Карон - 4 (Зырянов, Комаров), 14:10 - 0:2. Кацуба - 1 (Йордан), 17:13 - 1:2. Железков - 2 (Камалов), 20:45 - 2:2. Алексеев - 1 (Принс, Пелтола), 37:51 - 2:3. Романцев - 13, 45:06 - 2:4.
Вратари: Лангхамер (58:27) - Красиков.
Штраф: 6 - 2.
Броски: 34 (8+13+13) - 21 (12+5+4).
Судьи: Оскирко, Сергеев.
22 января. Хабаровск. "Платинум-Арена".