Сергей Светлов: "Не хочу обижать команду "Спартак", но голы они забили не без нашей помощи"

Главный тренер "Адмирала" Сергей Светлов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" (2:4) отметил, что хоккеисты команды не сдавались до конца. Он также добавил, что игроки допустили ошибки, которые происходят регулярно.

– У нас сегодня игра была неплохая, после 0:2 ребята не сдавались, играли до конца, – приводит пресс-служба клуба слова Светлова. - Сравняли счет, показали характер, что мы можем играть. Но, как у нас частенько бывает, ляпы нас преследуют, мы без них не можем. Не хочу обижать команду "Спартак", но голы они забили не без нашей помощи.

Считаю, что сделали ошибки, которые у нас происходят регулярно. Владеем шайбой, не доводим до конца, до ума. Соперник если имеет хорошее мастерство исполнения, забивает голы и лишает нас возможности зацепиться. Тем не менее, видно, что команда не сдается. Боремся, ищем пути, возможности. Тяжеловатая у нас серия поражений, но мы не сдаемся и не сдадимся.

​"Адмирал" продлил серию поражений до восьми игр, а "Спартак" одержал четвертую победу в последних шести матчах.

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