Сергей Широков: "Без сборников сложно"

Нападающий СКА Сергей Широков после победы над "Северсталью" (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что, несмотря на счет, встреча складывалась тяжело. Также Широков отметил, что команде непросто без сборников, которые отправились на Кубок мира, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- Нам нужно было выигрывать после поражения от ЦСКА, - подчеркнул Широков. - Счет 4:0, но встреча складывалась тяжело – у "Северстали" было много моментов, особенно во втором периоде. Нужно поправлять игру в обороне и готовиться к тяжелой выездной серии.

- У команды не очень идет игра в большинстве. С чем это связано?

- Надо работать. Сейчас сочетания немного поменялись, будем отрабатывать их на тренировках.

- Насколько сложно играть против таких команд как "Северсталь"?

- "Северсталь" - хорошая команда, там много техничных игроков, которые хорошо играют по чистому льду, здорово разыгрывают большинство. Сегодня у нас было много удалений, хорошо, что выстояли при игре "5 на 3", не пропустили – отсюда и результат.

- С чем связано то, что соперник зарабатывал много удалений?

- Сейчас сложно сказать, нужно посмотреть повторы. Это игра, никто ни от чего не застрахован. Хочется пожелать здоровья Дмитрию Юдину. Не знаю, что с ним случилось. Он нам необходим, впереди много игр.

- Как играется без сборников?

- Сложно. Перестроили звенья. Впереди тяжелый выезд. "Барыс" стартовал тяжело, им нужны очки, "Автомобилист", "Югра" - с ними тоже не будет легко. Нужно готовиться, в каждом матче играть от ножа.