Сергей Орешкин: "У "Динамо" сегодня была белая полоса"

Главный тренер "Динамо" Сергей Орешкин после победы над "Йокеритом" (3:0) отметил, что у его команды сегодня была белая полоса. Тренер добавил, что "Динамо" начало забивать.

– Ребятам отдельное спасибо. Все встает в свою колею. В жизни есть черные и белые полосы, но сегодня у нас белая. Все выполнили. Самое главное, что ребята поняли, и почти все последние матчи мы играем на ноль. Только во встрече с рижским "Динамо" залетела одна сверху. Потихоньку выползаем и начинаем забивать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)