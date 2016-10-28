22:29 | ХОККЕЙ — КХЛ

Сергей Орешкин: "У "Динамо" сегодня была белая полоса"

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Главный тренер "Динамо" Сергей Орешкин после победы над "Йокеритом" (3:0) отметил, что у его команды сегодня была белая полоса. Тренер добавил, что "Динамо" начало забивать.

– Ребятам отдельное спасибо. Все встает в свою колею. В жизни есть черные и белые полосы, но сегодня у нас белая. Все выполнили. Самое главное, что ребята поняли, и почти все последние матчи мы играем на ноль. Только во встрече с рижским "Динамо" залетела одна сверху. Потихоньку выползаем и начинаем забивать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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