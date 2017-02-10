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Сергей Орешкин: "Тактика, большинство и меньшинство будут основополагающими компонентами в плей-офф"

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Главный тренер "Динамо" Сергей Орешкин подчеркнул, что перед командой не стоит задача закончить регулярный сезон на третьем месте. По словам специалиста, подготовка к будущим играм идет по плану.

- Расскажите, как команда работает во время паузы в регулярном чемпионате, - вопрос Орешкину.

- Все, что мы планировали на это время, выполняется. Дорабатывали то, что надо было подтянуть перед плей-офф. Это тактика, большинство и меньшинство - то, что будет основополагающим в плей-офф. Все идет по плану.

- Осталось провести три матча с не самыми сильными соперниками. Есть задача занять третье место?

- Перед нами всегда стоит только одна задача на каждую игру - правильно выполнять рабочие задания и выигрывать.

- Вы привлекаете к работе с основой столько молодежи…

- Ну а как не привлекать? За ними будущее. Они стараются, смотрят на ветеранов. С ними  только работать и работать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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