Сергей Калинин: "Мое возвращение в НХЛ возможно, тут нечего скрывать"

Нападающий СКА Сергей Калинин отметил, что в будущем может вернуться в НХЛ. Он также добавил, что сейчас ему нужно правильно подойти к сезону и попасть в состав сборной России на Олимпиаду-2018.

Напомним, что 26-летний Калинин, в минувшем сезоне выступавший в системах "Нью-Джерси" и "Торонто", в начале июля подписал трехлетнее соглашение с невскими армейцами.

– Мое возвращение в НХЛ возможно – тут нечего скрывать, но пока не хочется об этом думать, – приводит ТАСС слова Калинина. - Сейчас необходимо правильно подойти к сезону и попасть в состав сборной на Олимпиаду. Да, там не будет игроков НХЛ, но это не наши проблемы. Можно сказать, что российская команда будет фаворитом турнира, но не стоит забывать, что другие сборные заметно подтянулись в последние годы.