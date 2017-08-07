Сергей Калинин: "Два года в НХЛ были тяжелыми в эмоциональном плане"

Нападающий СКА Сергей Калинин, ранее выступавший в составе "Нью-Джерси" и "Торонто", подчеркнул, что два года в НХЛ стали тяжелыми для него в эмоциональном плане. По словам форварда, у него были предложения от клубов Североамериканской лиги, но он решил вернуться в Россию, чтобы принять участие в Олимпиаде-2018.

Ранее сообщалось, что 26-летний хоккеист подписал трехлетний контракт со СКА. Невские армейцы выкупили права на игрока у "Авангарда".

- Решение о возвращении в КХЛ принималось по окончании сезона. Да, у меня были предложения остаться в НХЛ, но сейчас нет смысла их обсуждать, - приводит ТАСС слова Калинина. - В своем решении я руководствовался желаниями сыграть на Олимпиаде и вернуться домой.

В эмоциональном плане за океаном были тяжелые для меня два года. Речь идет о быте, семье, друзьях - там все было по- другому. Были бы у меня жена, дети, возможно, все бы могло сложиться иначе. Большую часть сезона проводишь сам с собой - скучно. А это отражается на игре.