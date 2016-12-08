Сергей Гомоляко: "У российских хоккеистов зарплаты задраны не по теме, сокращение команд в КХЛ может помочь"

Бывший первый вице-президент "Трактора" Сергей Гомоляко в интервью "Р-Спорт" выразил мнение, что сокращение количества команд в КХЛ приведет к росту уровня игроков. По его словам, это может дать толчок, благодаря которому молодежь будет развиваться быстрее.

- Главное, что вы изменили бы в устройстве лиги, устройстве нашего хоккея? - вопрос Гомоляко.

- Если мы хотим, чтобы уровень хоккея в лиге рос, то ее нужно сокращать, это сто процентов.

- При любом разговоре на эту тему немедленно начинаются возмущения в Новокузнецке, Ханты-Мансийске…

- Понятно, что кто-то пострадает, но лучше пусть эти молодые хоккеисты из "Кузни" поедут в другой клуб и займут там места ветеранов, которые уже еле ходят. Такие люди у нас есть, сами знаете. Вообще, у российских хоккеистов зарплаты задраны совсем не по теме, и сокращение лиги может дать толчок решению этой проблемы.

КХЛ. Кризис. Долги//

Исключить нельзя оставить. Нужно ли сокращать число клубов КХЛ