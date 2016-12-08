Сергей Гомоляко: "У российских хоккеистов зарплаты задраны не по теме, сокращение команд в КХЛ может помочь"

Бывший первый вице-президент "Трактора" Сергей Гомоляко в интервью "Р-Спорт" выразил мнение, что сокращение количества команд в КХЛ приведет к росту уровня игроков. По его словам, это может дать толчок, благодаря которому молодежь будет развиваться быстрее.
- Главное, что вы изменили бы в устройстве лиги, устройстве нашего хоккея? - вопрос Гомоляко.
- Если мы хотим, чтобы уровень хоккея в лиге рос, то ее нужно сокращать, это сто процентов.
- При любом разговоре на эту тему немедленно начинаются возмущения в Новокузнецке, Ханты-Мансийске…
- Понятно, что кто-то пострадает, но лучше пусть эти молодые хоккеисты из "Кузни" поедут в другой клуб и займут там места ветеранов, которые уже еле ходят. Такие люди у нас есть, сами знаете. Вообще, у российских хоккеистов зарплаты задраны совсем не по теме, и сокращение лиги может дать толчок решению этой проблемы.
КХЛ. Кризис. Долги//
Исключить нельзя оставить. Нужно ли сокращать число клубов КХЛ
prosvet81
ангелхренпойми_______ если тебе не понятно что написал Гомоляк, нефиг на всю страну писать что ты "УМНЕЕ" всех
12:33
Angeldust
"Зарплаты не по теме" - Ожегов отдыхает
12:27