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17:57 | Хоккей — КХЛ

Сергей Гимаев: "Отцу было бы приятно получить ТЭФИ"


Защитник "Витязя" Сергей Гимаев-младший отметил, что его отцу, телекомментатору Сергею Гимаеву​, было бы приятно получить ТЭФИ. Напомним, сегодня Гимаев посмертно получил эту награду как лучший спортивный комментатор. Гимаев-старший был удостоен ТЭФИ за работу на полуфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и США.

– В любом случае папе было бы приятно, он к этому шел, – цитирует "Р-Спорт" Гимаева-младшего. – В смысле не то чтобы он хотел выиграть ТЭФИ, но это определенное признание его заслуг. Все это отметили, думаю, это хорошая новость. О номинации сказали несколько дней назад, клуб меня отпустил на церемонию вручения, поэтому сегодня играть не буду.

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20171003/1126672213.html

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Материалы других СМИ
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