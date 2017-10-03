Сергей Гимаев: "Отцу было бы приятно получить ТЭФИ"

Защитник "Витязя" Сергей Гимаев-младший отметил, что его отцу, телекомментатору Сергею Гимаеву​, было бы приятно получить ТЭФИ. Напомним, сегодня Гимаев посмертно получил эту награду как лучший спортивный комментатор. Гимаев-старший был удостоен ТЭФИ за работу на полуфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и США.

– В любом случае папе было бы приятно, он к этому шел, – цитирует "Р-Спорт" Гимаева-младшего. – В смысле не то чтобы он хотел выиграть ТЭФИ, но это определенное признание его заслуг. Все это отметили, думаю, это хорошая новость. О номинации сказали несколько дней назад, клуб меня отпустил на церемонию вручения, поэтому сегодня играть не буду.