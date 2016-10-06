Сергей Гимаев: "Ничушкин поможет ЦСКА, но не стоит ждать, что он наберет 50 очков"

Заслуженный тренер России Сергей Гимаев уверен, что новичок ЦСКА Валерий Ничушкин впишется в тактические схемы армейцев. При этом он сомневается, что форвард сумеет стать лидером красно-синих.

- В схемы он, безусловно, впишется, но будет ли лидером ЦСКА - вот в чем главный вопрос, - приводит пресс-служба КХЛ слова Гимаева. - У него не было качественной предсезонки, хотя, он, конечно, и тренировался самостоятельно. Понятно, что физически Валерий готов не до конца и пока не так заметен. Хотя, потенциал у него очень большой. Будет непросто.

Тем более, он игрок совершенно определенного амплуа - силовой форвард. Продавить защиту соперника, протащить шайбу, побороться, - вот его стихия. Но это не тот игрок, который создает моменты для других, не распасовщик. ЦСКА, конечно, он поможет. Но ждать, что он будет набирать по 50 очков за чемпионат, не стоит. С другой стороны, приглашение Ничушкина - это очень хорошо для КХЛ - из-за океана вернулся талантливый молодой хоккеист.