19:04 | ХОККЕЙ — КХЛ

СДК КХЛ оштрафовал Зернова

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Спортивно-дисциплинарный комитет лиги в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод встречи регулярного чемпионата КХЛ "Северсталь""Лада" (3:4 Б), сообщает официальный сайт лиги. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего "Лады" Дениса Зернова наказание по правилу 523 б (атака соперника сзади) "Правил игры в хоккей сезона-2016/2017", а также согласно п. 1.2.2. Статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/08/31/317393.html

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