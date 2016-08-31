СДК КХЛ оштрафовал Зернова

Спортивно-дисциплинарный комитет лиги в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод встречи регулярного чемпионата КХЛ "Северсталь" – "Лада" (3:4 Б), сообщает официальный сайт лиги. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего "Лады" Дениса Зернова наказание по правилу 523 б (атака соперника сзади) "Правил игры в хоккей сезона-2016/2017", а также согласно п. 1.2.2. Статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.