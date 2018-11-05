"Салават Юлаев" обыграл "Нефтехимик", "Витязь" победил "Локомотив"

"Салават Юлаев" обыграл "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2. Победная шайба на счету нападающего Линуса Умарка.

"Витязь" на своей площадке одержал пбеду над "Локомотивом" - 4:3. Победный гол забил форвард Александр Никулин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)

Голы: Бурдасов - 13 (Хохряков, Хартикайнен), 1:05 - 0:1. Шиксатдаров - 2 (Порядин, Огурцов), 48:57 - 1:1. Коледов - 2 (Умарк, Гареев), 53:47 - 1:2. Умарк - 4 (Кемппайнен), 54:47 - 1:3. Огурцов - 1 (бол., Няттинен, Пуустинен), 59:38 - 2:3.

Вратари: Макаров (59:23) - Метсола.

Штраф: 63 - 34.

Броски: 35 (9+7+19) - 23 (8+10+5).

Судьи: Наумов, Цыплаков.

5 ноября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена".

"Витязь" (Подольск) - "Локомотив" (Ярославль) - 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)

Голы: Семин - 6, 7:26 - 1:0. Апальков - 5 (Козун, Рафиков), 9:52 - 1:1. Алексеев - 4 (бол., Е. Аверин, Санников), 13:28 - 1:2. Шевченко - 1 (Выглазов, Евсеенков), 14:59 - 2:2. Кокарев - 4 (Швец-Роговой), 21:51 - 3:2. Санников - 5 (Осипов, Е. Аверин), 24:01 - 3:3. Никулин - 2 (Макеев), 45:09 - 4:3.

Вратари: Ортио - Салак (59:52).

Штраф: 10 - 12.

Броски: 22 (10+7+5) - 35 (9+9+17).

Судьи: Овчинников, Одиньш.

5 ноября. Подольск. ЛД "Витязь".