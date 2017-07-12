14:52 | Хоккей — КХЛ

Рижское и минское "Динамо" могут сыграть "Зимнюю классику" в январе

2

Вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский заявил журналистам, что встреча рижского и минского "Динамо" 20 января в столице Латвии может пройти на открытом воздухе.

– Если финансы будут в порядке, проведем матч "Динамо" (Рига) – "Динамо" (Минск) на открытом воздухе. Желание у клубов есть. Возможно, даже в Старом городе, не обязательно на футбольном поле. Окончательное решение примем в августе, - сказал Кобылянский. (Михаил ЗИСЛИС)

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

ArtTim

а футбольного поля в Риге (кроме арестованного Сконто)-нет ,интересно г.Кобылянский в курсе....?! )))

15:46

Tramvaj

И где же в Старой Риге на свежем воздухе играть? Только если на Домчике, но тогда без зрителей.

15:21