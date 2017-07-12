Рижское и минское "Динамо" могут сыграть "Зимнюю классику" в январе

Вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский заявил журналистам, что встреча рижского и минского "Динамо" 20 января в столице Латвии может пройти на открытом воздухе.

– Если финансы будут в порядке, проведем матч "Динамо" (Рига) – "Динамо" (Минск) на открытом воздухе. Желание у клубов есть. Возможно, даже в Старом городе, не обязательно на футбольном поле. Окончательное решение примем в августе, - сказал Кобылянский. (Михаил ЗИСЛИС)